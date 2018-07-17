Karacabey Birlikspor'a genç stoper

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Birlikspor, Bodrumspor'dan stoper Mehmet Albayrak’ı transfer etti.

Karacabey Birlikspor, 22 yaşında stoper oynayan Mehmet Albayrak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, yöneticiler Mustafa Kuzu, Feti Toprak ve genel kaptan İlker Özdemir katıldı.

Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz stoper mevkiine Bodrumspor’dan Mehmet Albayrak’ı transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Bafraspor alt yapısından yetişen 22 yaşındaki Mehmet Albayrak, sırasıyla Edirnespor, Çorluspor, Orhangazispor ve Bodrumspor formalarını giydi.

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