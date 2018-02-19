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Karacabey Belediyespor Voleybolda 2’nci Lige yükseldi

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),() Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi'nde Bursa'da gerçekleştirilen grup maçlarını lider olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor, Tekirdağ'da yer aldığı final grubunu da yenilgisiz tamamlayarak adını 2'nci Lig'e...

Karacabey Belediyespor Voleybolda 2’nci Lige yükseldi

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA),()

Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi'nde Bursa'da gerçekleştirilen grup maçlarını lider olarak tamamlayan Karacabey Belediyespor, Tekirdağ'da yer aldığı final grubunu da yenilgisiz tamamlayarak adını 2'nci Lig'e yazdırdı.
Tekirdağ'daki ilk 2 maçında Çanakkale Aynalı Çarşı Gençlik ve İstanbul Avrasya Voleybol'u mağlup eden Karacabey Belediyespor, son maçında ise İstanbul İTÜ'yü 3-1 mağlup etti. Oynadığı 3 maçı da kazanan Karacabey Belediyespor, Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Maç sonunda soyunma odasına inen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan voleybolcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Ali Özkan, göreve geldiklerinden bu yana ilçede spor çağ atlattırdıklarını söyledi.
Ali Özkan, “Karacabey Belediyespor olarak 2014 yılında başlattığımız spor atağı meyvelerini vermeye başladı. Futbolda 23 senelik hasreti sona erdirerek 3.Lige çıktık. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol ve güreş branşlarını da kurduk. Gençlerimiz sporun her alanını doya doya yaşıyorlar. Şimdiye kadar Karacabey’de bulunmayan bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Karacabey Belediyespor voleybolda bizi 2'nci Lig’de temsil edecek. Takımımız bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Bu başarıyı elde eden voleybolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Diğer branşlarda da başarıyı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

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