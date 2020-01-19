Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()-

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sedat Etik (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.64 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.87 Ahmet)

OSMANİYESPOR: Alp (x)- Furkan (x) (Dk.72 Soner), Ahmet (xx)(Dk.63 Hakan), Ekrem (xx), Samet (x), Kerim (x), Hamit (xx),Taşkın (xx) (Dk.80 Hamza), Tayfun (x), Mustafa (x), Onur (x)

GOL: Dk.67 İlyas (Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Furkan, Onur (Osmaniyespor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Osmaniyespor’u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında Karacabey Belediyespor puanını 41’e yükseltirken, Osmaniyespor 26 puanda kaldı. Lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte ikinci sırada bulunan Somaspor ile puan farkını 9’a çıkardı.

14’üncü dakikada Abuzer’in pasında ceza sahasında topla buluşan Sergen’in vuruşunda top kaleci Alp’te kaldı.

17’nci dakikada Sadık’ın rakip ceza sahasında topla buluştuğu müsait pozisyonda Tayfun topa müdahale ederek tehlikeli olabilecek atağı kesti.

35’inci dakikada Hasan’ın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer’in kafa vuruşu sonucunda top üstten auta çıktı.

58’inci dakikada Ahmet’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

67’nci dakikada ev sahibi öne geçti. İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

78’inci dakikada İlyas’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Karacabey Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

