Karacabey Belediyespor - Nevşehirspor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Deniz Demirel (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Ömer Faruk (xxx), Saruhan (xx) (Dk.46 Sergen), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx) (Dk.78 Ömer), Gökhan (xxx), Onur (xxx), Selçuk (xxx)(Dk.90 Said), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

NEVŞEHİRSPOR: Onur (x) - İlker (x), Muhammed (xx), Ozan (xx) (Dk.64 Emre), Ergun (x), Muhammed Emin (xx), Onur (xx), Alper (xx), Yasin (x), Oktay (x), Okan (x) (Dk.77 Tugay)

GOL: Dk. 45+3 Abuzer (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Muhammet (Karacabey Belediyespor) Muhammed, Oktay, Ozan, Yasin (Nevşehirspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+8 Onur (Nevşehirspor)

​TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Nevşehirspor’u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında Karacabey Belediyespor 10 puanla liderliğe yükseldi.

11’nci dakikada Nevşehirspor’un Muhammed’le kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ergun’un vuruşunda kaleci Hasan topu ceza sahasına çelerek ağlara gitmesine izin vermedi.

15’nci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Sadık’ın vuruşunda top auta çıktı.

22’nci dakikada Ergun ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı müsait pozisyonda topu auta attı.

39’ncu dakikada Alper’in ortasında Ergun’un vuruşunda kaleci Hasan topu son anda kornere çeldi.

45+3’ncü dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Abuzer ağlara gönderdi: 1-0

48’nci dakikada Sadık’ın ortasında Selçuk’un ceza sahası içerisinde vuruşunda kaleci Onur topu kornere çeldi.

64’ncü dakikada Onur’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci Hasan’da kaldı.

84’ncü dakikada İlker’in ortasında Emre müsait pozisyonda olmasına rağmen topu auta attı.

85’nci dakikada Ömer’in vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Gökhan’ın vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.

87’nci dakikada Karacabey Belediyespor teknik heyetinden Zeynel Yaldız yaptığı itiraz üzerine hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek tribüne gönderildi.

90+8’nci dakikada ceza sahası dışında Sadık’la karşı karşıya kalan kaleci Onur’un topa elle müdahale etmesi sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Nevşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.