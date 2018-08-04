Karacabey Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karacabey Belediyespor, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Karacabey Belediyespor'un hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "15 gündür yeni sezon hazırlıklarına başladık. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor. Çok yeni bir takımız. Baştan bir takım kurmak zorunda kaldık. İyi oyuncular aldık. Hazırlık maçlarıyla bir birimizi tanıma şansı bulacağız. Taraftarlarımıza hedefi olan ve iyi bir takım izlettireceğiz. Biz buraya bir şeyleri başarmaya geldik. Karacabey Belediyespor'un ve bizlerin buna ihtiyacı var. Hep beraber burada çok güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ligi iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu sene bizim için çok önemli. İki ya da üç futbolcu alacağız. Bunlar da kaleci, kanat oyuncusu ve orta saha oyuncusu olacak. Bunları alarak transferi kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Antrenmanı yöneticilerle birlikte izleyen Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyespor Bursa'da, profesyonel ligde mücadele eden tek 3'üncü Lig takımı. Bu bilinçle, bu sorumluluk anlayışıyla Karacabey'i daha üst liglerde mücadele eden bir konumda görmek istiyoruz. Bu çerçevede Kulüp Başkanımız Uğur Koçak ve yöneticilerimizle üstün bir gayret gösteriyoruz. İyi bir teknik heyet ve iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yapılan hazırlık maçlarında bunları gözlemek mümkün. Karacabeyli sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin destekleriyle Karacabey'de bir Anadolu fırtınası estirmek istiyoruz. Karacabey'i daha üst liglerde mücadele etmesini bekliyoruz. Karacabey Belediyespor'dan bu sene çok umutluyuz" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntü

-Futbolcular toplu görüntü

-Teknik direktör Hasan Şermet'in açıklamaları

-Ali Özkan'ın açıklamaları



