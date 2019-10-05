Karacabey Belediyespor - Halide Edip Adıvar: 2-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()-

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar (xx), Gökhan Özkan (xx), Serkan Öksüz (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Ömer Faruk (xxx), Sergen (xx), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx)(Dk.70 Ömer xx), Gökhan (xxx) (Dk.46 Said xx), Onur (xxx), Selçuk (xxx)(Dk.87 Berk ?), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

HALİDE EDİP ADIVAR: Evren(x)- Fatih (x), Ekrem (xx) (Dk.74 Furkan), Hakan (xx), Yener (x), Necati (xx), Gökhan (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (x) (Dk.31 Dursun), Gökhan Berkay (x) (Dk.63 Muhammed), Fevzi (x)

GOLLER: Dk. 46 Abuzer, Dk. 83 Said (Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Ömer Faruk, Rasimcan, Sergen, Sadık, Ömer (Karacabey Belediyespor) Fevzi, Hakan (Halide Edip Adıvar)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvar’ı 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27’nci dakikada ceza sahası dışından Muhammet’in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

31’inci dakikada Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Evren’in müdahalesiyle top üst direğe çarparak ceza sahasına ger döndü.

44’üncü dakikada Fevzi’nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

45’inci dakikada Gökhan’ın pasında Sadık’ın vuruşunda top kaleci Evren’de kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

46’ncı dakikada Karacabey Belediyespor, başlama vuruşuyla beraber bulduğu pozisyonda Abuzer’le aradığı golü buldu:1-0

53’üncü dakikada Fatih’in ortasında Ekrem’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61’inci dakikada Selçuk’un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Evren topa müdahale ederek ağlara gitmesine izin vermedi.

69’uncu dakikada Sergen’in ortasında Abuzer’in vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

77’nci dakikada Said’in vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Sergen’in vuruşunda top bir kez daha direkten sahaya geri döndü. Son olarak topla buluşan Selçuk’un vuruşunda top auta çıktı.

83’üncü dakikada Sadık’ın ortasında Said’in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Halide Edip Hadıvar’ı 2-0 mağlup etti.