Karacabey Belediyespor - Bucaspor: 2-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erol Ernek (xx), Özgür Tolga Özcan(xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- Ömer (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.85 Ömer x), İlker (xxx), Muhammed (xxx) (Dk.69 Mahmut x), İlyas (xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xxx), Anıl (xxx) (Dk.65 Emrah x), Cenk (xxx)

BUCASPOR: Mert (x)- Doğan (x), Özcan (x), İsa (xx), Oğuz (x) (Dk.55 Osman x), Barış (xx) (Dk.46 Saruhan x), Cuma (xx) (Dk.81 Emre x), Ömer (x), Yıldıray (x), Erhan (x), İbrahim (x)

SARI KART: Doğan, Özcan (Bucaspor)

GOLLER: Dk.40 İlker, Dk.82 Batuhan (Karacabey Belediyespor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Bucaspor’u 2-0 mağlup etti. Bucaspor maçından da 3 puanla ayrılan Karacabey Belediyespor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10’uncu dakikada İlker kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

28’inci dakikada Anıl’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem mutlak gol pozisyonundan yararlanamayarak topu auta attı.

36’ncı dakikada Yıldıray’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37’inci dakikada İsa’nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta top kaleci Muzaffer’de kaldı.

40’ıncı dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa bekletmeden dokunan İlker topu ağlarla buluşturdu: 1-0

51’inci dakikada Muhammed Kerem kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

82’nci dakikada İlker’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batuhan topu ağlara gönderdi: 2-0

88’inci dakikada Osman’ın vuruşunda top kale direğine çarparak ceza sahasına döndü.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Bucaspor‘u 2-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)