Karacabey Belediyespor - Batman Petrol Spor: 4-1

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()



STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Kerem Kalkan (xx), Servet Bozkurt (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xx), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.68 Saruhan), Onur (xxx), Selçuk (xxx) (Dk.88 Ahmet), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.73 Ömer)

MEDİCAL PARK BATMAN PETROL SPOR: Ahmet (x)- Çetin (x), Ardahan (xx), Okan (xx) (Dk.55 Aydın), Emrah (x), Sebahattin (xx), Ali Kemal (xx), Fatih (xx), Emre (x), Burak (x) (Dk.54 Aziz), Veli (x) (Dk.71 İbrahim)

GOLLER: Dk.23 Veli (k.k.), Dk.39 Abuzer, Dk.51 Sadık, Dk.62 Onur (Karacabey Belediyespor) - Dk.59 Fatih (Medical Park Batman Petrol Spor)

SARI KART: Muhammet, Abuzer, Rasimcan (Karacabey Belediyespor)



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Medical Park Batman Petrol Spor'u 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Sebahattin'in ortasında Fatih'in kafa vuruşunda top az farkla auta açıktı.

23'üncü dakikada Sadık, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ahmet'in üzerinden topu aşırdı. Müdahale etmek isteyen Veli, yaptığı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selçuk'un yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

39'uncu dakikada İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Abuzer kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

43'üncü dakikada Ali'nin ortasına Okan'ın vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

44'üncü dakikada Sergen'in vuruşunda kaleci Ahmet topu kornere çeldi.

İlk yarıda başka gol olmayınca Karacabey Belediyespor soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

49'uncu dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Abuzer'in vuruşunda top kaleci Ahmet'te kaldı.

51'inci dakikada Hasan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sadık'ın kafa vuruşunda kaleci Ahmet topa müdahale etti. Ahmet'ten geri gelen topu takip eden Sadık, tekrar kafayla yaptığı vuruşla farkı açtı: 3-0.

57'nci dakikada Muhammet'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

59'uncu dakikada Veli'nin kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Fatih, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

62'nci dakikada İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Onur, ağları sarstı: 4-1.

68'inci dakikada Sadık'ın vuruşunda kaleci Ahmet topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Ali bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalırken topu kale yerine auta gönderdi.

83'üncü dakikada Abuzer'in vuruşunda kaleci Ahmet topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Karacabey Belediyespor, Batman Petrol Spor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



