Karacabey Belediyespor – 24 Erzcincanspor: 1-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Barış Sun (xx), Mehmet Kuru(xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.68 Emrah x), İlker (xxx), İlyas (xx), Cemal (xxx), Adem (xx), Batuhan(xx) (Dk.86 Berkin x), Anıl (xx), Cenk (xx), Mahmut (xx) (Dk.46 Muhammed Kerem x)

24 ERZİNCANSPOR: Bahadır (x)- Ufuk (x), Yavuzhan (x), Halil (xx), Erdi (x), Sabit (xx) (Dk.58 Talha x), Hüseyin Çıray (xx), Hüseyin Cihan Avcu (x) (Dk.58 Tuncay x), Burak (x), Gökhan (x), Uğur (x) (Dk.77 Sefa x)

SARI KART: Hüseyin (Karacabey Belediyespor) - Hüseyin Çıray, Talha, Halil (24 Erzincanspor)

GOL: Dk.45 İlker (Karacabey Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 24 Erzincanspor’u 1-0 mağlup etti.

25’inci dakikada Uğur’un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muzaffer’de kaldı.

26’ncı dakikada İlker’in ceza sahası içinde yaptığı vuruş sonucunda top az farkla auta çıktı.

38’inci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

44’üncü dakikada Ufuk’un vuruşunda kaleci Muzaffer parmak ucuyla dokunarak topu kornere çeldi.

45’inci dakikada Halil’in vuruşunda kaleci Muzaffer topu kornere çeldi.

45+5’inci dakikada İlyas’ın kullandığı serbest vuruşta keleci Bahadır’ın müdahalesi sonucu ceza sahasında topla buluşan İlker topu filelere gönderdi: 1-0.

68’inci dakikada Muhammed Kerem’in vuruşunda kaleci Bahadır topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.

73’üncü dakikada Muhammed Kerem kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

90’ıncı dakikada İlker’in müsait pozisyonda vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor 24 Erzincanspor ‘u 1-0 mağlup etti.

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