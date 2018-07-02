Karabükspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

KARABÜK, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Kırmızı mavili takım, Çamlık Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Fikret Yılmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Karabükspor’un zor bir durumda olduğunu bildiğini belirterek, "Bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son derece iyi niyetli çalışmaya karar verdik. Sportif direktörümüz, başkanımız, idarecilerimiz, hepimiz özveriyle çalışıyoruz. İnşallah bu olumsuz görüntüyü olumlu şekle dönüştüreceğiz diye düşünüyorum. Karabüspor'da birlik olması, bu zor günleri atlatması gerekir. Biz hep birlik olalım, camiaya olarak birlik olalım, bir birimizi eleştirelim ama kırmayalım" dedi.

Yılmaz, Karabükspor’da yeni sezon hazırlıklarına kendi sahalarında başlamasının sebebinin Karabük’ün içinde bulunduğu durumdan kaynaklanmadığını, futbolcuların bir çoğunun gelmediğini ifade ederek, "Ligden düşmek çok zor bir şey. Küme düşmüş bir takım, moralleri sıfır olmuş bir takım. Biz burada başlayıp 10 gün ön çalışmamız yapıp kampa gideceğiz" diye konuştu.

Yönetimin transfer yasağını kaldıracağına inandığını kaydeden Yılmaz, “Daha uzun bir zaman var. O zamana kadar gerekli çalışmaları yapıp Karabükspor’u düzlüğe çıkaracağız” dedi.

Yılmaz transferle ilgili görüştükleri futbolcular olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Çok iyi bir Karabükspor ortaya çıkarmanın peşindeyiz. Karabükspor’u çok iyi tanıyorum. Burada futbolcuyken maç yaptık, hoca olarak buraya geldim. Burası iyi bir camia. Zaman içerisinde iyi bir Karabükspor seyrettireceğiz Karabüklülere. Sadece umutsuz olmasınlar, inansınlar.”

Yılmaz, ilk kez altyapıdaki oyuncularla idmana çıktıklarını genç oyuncuları izleyip, içlerinden yıldız olacak oyuncular çıkartacaklarını, en iyilerini seçip kampa getireceklerini belirterek “Karabükspor’a yeni yıldızlar kazandıracağız” ifadesini kullandı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman sahası

- Teknik direktör Fikret Yılmaz’ın açıklaması

- Futbolcuların ısınma hareketleri