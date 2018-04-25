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Karabükspor'un gözü gelecek sezonda

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mevcut kadroya gerekli takviyeler yaparak gelecek sezonun hazırlığını yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Spor Toto Süper Ligi'nden düşen ilk takım olan...

Karabükspor'un gözü gelecek sezonda

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

KARDEMİR Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mevcut kadroya gerekli takviyeler yaparak gelecek sezonun hazırlığını yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.
Spor Toto Süper Ligi'nden düşen ilk takım olan Kardemir Karabükspor cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken Traore, Skulason, Kage ve Ferhat takımdan ayrı çalıştı.
Antrenman öncesi açıklama yapan Karaman, "Kazasız belasız bu sezon sonunu bitirmek istiyoruz. Zaten yeterince kazaya uğramış bir Karabükspor var. İnşallah fiziki rahatsızlıklar yaşamadan en az hatayla tamamlayacağımız bir sezon olsun arzusundayız. Uzun zamandır sinir uçları tahrip olmuş bir Karabükspor var. İstediği sonuçları alamamış, maddi anlamda istediklerine ulaşamamış bir Karabükspor futbol takımı mevcut. Dolayısıyla sezon sonunu kazasız belasız bitirmek hepimizin beklentisi. İnşallah seneye bizi arzu ettiğimiz hedeflere taşıyabilecek iskeleti, mevcut kadro içerisinden oluşturabileceğimiz kadar oluşturup, gerekli takviyelerle beraber gelecek sezonun hazırlığını yapmaya gayret gösteriyoruz. Göztepe maçı da inşallah kendi kendimize gol atacağımız müsabaka olmasının ötesinde verdiğimiz mücadelenin karşılığı iyi bir sonuçla dönmeyi arzu ediyoruz'' dedi.
'BAZEN DÜŞTÜN MÜ HER ŞEY ÜSTÜNE GELİR'
Ligin son 4 maçında en az pozisyon veren takım olduklarını, ancak mağlubiyetten de kurtulamadıklarını ifade eden Karaman, ''Rakibin gol pozisyonu olmadığı maçta 4 gol yiyorsunuz. Bazen düştün mü her şey üstüne üstüne gelir. Senin üzerine de düşer. Biz onları kaldırmaya gayret gösteriyoruz ama biz bütün bunları düşünüp yapmaya çalışırken de sonuçta bu emeği veren insanların evlerine mutlu bir haberle, skorla gitme gibi beklentileri var. Dolayısıyla bu adalet dağıtım noktası içerisinde biraz daha hassasiyet beklediğimizi ifade edebilirim. Mevcut kadromuz içerisinde mücadele ediyoruz. Bakalım inşallah bu mevcut kadromuz bize bir sevinç yaşatacaksa bunu hep beraber bekleyip, göreceğiz” diye konuştu.

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