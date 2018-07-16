Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Karabükspor Ramazan Övüç ile anlaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() Spor Toto 1’inci lig ekibi Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018...

Karabükspor Ramazan Övüç ile anlaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Spor Toto 1’inci lig ekibi Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018 Sezonu'nda Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile kulüp başkanımız Mehmet Aytekin'in, genel sekreterimiz Murat Arslan'ın ve vekaleten Ramazan Övüç'ün avukatının katılımıyla gerçekleşen tören ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Ramazan Övüç, takımımızın Erzurum'da yapacağı 2. etap kamp çalışmalarına bu akşam katılacaktır" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325