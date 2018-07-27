Karabükspor İdari Menajeri Ulusal: ’’Herkes aldığı parayı geri getirmek zorunda"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Kardemir Karabükspor İdari Menajeri Fazlı Ulusal, kulübün eski yönetimler tarafından bilerek borçlandırıldığını ileri sürerek, "Bunun hesabını herkes verecek. Bu kadar basit değil. Sen neden çalmaya çalışıyorsun ki. Hem çalacaksın hem de yanına gelip kimse hesap sormayacak. Var mı böyle bir dünya? Böyle yapmışlar bu zamana kadar. Herkese hesabını soracağız. Herkes aldığı parayı geri getirmek zorunda'' dedi.

Kardemir Karabükspor İdari Menajeri Fazlı Ulusal, kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Fazlı Ulusal, "Takım içerisinde eksiklerimiz var. İdeal bir kadro hazırlarken eksik kalan yerlerimiz var. Her bölgede 2 tane oyuncunun olması gerekiyor. Bunun içinde çalışmalarımız vardı. Son transferlerimiz biraz seçici olmak zorunda olduğu için, mali açıdan takımı zor duruma düşürmeyecek transferleri yapmak istiyoruz. Karar verme aşamasında olduğumuz, hangisinin daha faydalı olacağını düşündüğümüz 3 oyuncu hazır bekliyor şu anda. En güzel kararı vereceğiz" diye konuştu.

"BU SAATTEN SONRA KİMSENİN RAHAT UYUYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Finansal açıdan zaman zaman sıkıntı içerisinde olmasına rağmen kulübün son 2 sezonda yapılan büyük yanlışlar neticesinde sıkıntılı bir duruma geldiğini ileri süren Ulusal, "Mesela geçen sene bir futbolcu 700-750 bin Euro teklif gönderilmişti. Aynı futbolcuya 120 bin Dolar'a teklif gönderdim ve kabul etti kendisi. Kendisine bu aradaki farkı niçin bu kadar çok olduğunu, geçen sene böyle bir teklifin nasıl kendisine geldiğini sorduğumda kulübün kendi içerisinde çalışanlarına gittiğini, 150 bin Euro'nun kendisine kalacağını ve gerisini de yönetimdeki insanların kendi aralarında bölüşeceğini söyledi. Hayretler içerisinde kaldım. 20-35 bin Dolar'a oynayan bir futbolcuya 350-400 bin Dolar vermişler. Aradaki bu paraların nereye nasıl gittiğini, ne yaptıklarını, nerelerde ve nasıl dağıtıldığını ben biliyorum. Kredi çekilmiş, faizini Kardemir Karabükspor ödüyor. Sponsorluk anlaşması olarak para verilmiş, faizini Karabükspor'a yüklemişler. Anlamış değilim. 3 ayda bir 500 bin TL nasıl ödenecek? O kadar çok yanlış var ki. Paraların kulübe nasıl girdiğini, kulüpten nasıl çıkıp tekrar nasıl dışarıdan Karabükspor'a para verilmiş gibi gösterildiğini gelsinler anlatayım. Kendileri paraları bu taraftan sokmuşlar, bu taraftan çıkarmışlar tekrar Karabükspor'u borçlandırmışlar. Aynı parayı Karabükspor'a tekrar verip tekrar borçlandırmışlar. Profesyonelce bir dolandırıcılık var burada. Gelsinler pisliklerini temizlesinler. Kimsenin kapsına gidip köpeklik yapmak istemiyoruz. Biz spor adamıyız. Yapılan hırsızlığı farklı bir şekilde değil de doğrusunu anlatmak zorundayım. Kimseyi koruyamam, kollayamam. Bunların hepsi dosyada var. Bu dosya şu anda savcılıkta ama ben bunları sportif anlamda anlatmak zorundayım. Bu saatten sonra kimsenin rahat uyuyacağını düşünmüyorum artık" şeklinde konuştu.

"HERKES ALDIĞI PARAYI GERİ GETİRMEK ZORUNDA"

Futbolcu menajerlerine çok para ödendiğini söyleyen Ulusal, "100 bin TL'lik adama 1 milyon Euro vermişler. 900 bin Euro kendi aralarında bölüşülmüş. Ben söylemiyorum. Dosyalar, belgeler, bilgiler, futbolcunun kendisi söylüyor. 300 bin Euro menajer parası olur mu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulübü bu kadar parayı menajerlere ödemiyor. Yabancı menajer futbolcuyu Türkiye'ye gönderiyor. Futbolcu buraya Türk menajerle geliyor. Buradaki menajer 300 bin Euro, orada ki menajer 300 bin Euro alıyor. Toplam 600 bin Euro. Böyle yapılmış. Mesela eski CEO Hakan Ayvaz vardı. Öyle şeyler yapmış ki. Görsem de yüz yüze konuşsam yani. Böyle bir transfer mi olur diye soruyorlar. 'Para var huzur var' diyor. Sanki babasının parası. Bunun hesabını herkes verecek. Bu kadar basit değil. Sen neden çalmaya çalışıyorsun ki. Hem çalacaksın hem de yanına gelip kimse hesap sormayacak. Var mı böyle bir dünya? Böyle yapmışlar bu zamana kadar. Kimsenin hayatına zarar verecek insanlar değiliz ama hesap soracağız. Herkese hesabını soracağız. Herkes aldığı parayı geri getirmek zorunda" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARI BİR ŞEKİLDE SUSTURMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

Takımın 'Mavi Ateş' taraftarlar grubunun her zaman kulüpten dışlandığını öne süren Ulusal, "Taraftarlar kulübe gelerek 'Kulübü zarara uğratıyorsunuz. 100 bin Dolarlık futbolcuya 800 bin Dolar veriyorsunuz. 50 bin TL yapmayacak bonservise 1 milyon Dolar bonservis veriyorsunuz' demişler. Taraftarlar tartıştıktan sonra evlerine gitmişler, akşamda evlerinde polis tarafından alınmış. Taraftarı bir şekilde susturmaya çalışmışlar. Evine polisi gönderip, aldırmış. 3-5 gün nezarette, 1 ay hapiste. Bu şekilde taraftarı susturmuşlar. Hırsızlığı da bir şekilde kılıfına uydurmaya çalışıp kulübü bu kadar zararın içerisine sokmuşlar. Önümüzdeki Pazartesi günü tüm taraftarları saat 16.00'da Kardemir'in önünde bekliyorum. Artık halkın doğruları, gerçekleri bilmesi için, şehrinde harekete geçmesi için bunun şart olduğunu düşünüyorum. Biz geceleri uyuyamıyoruz, Karabükspor'a zarar verenlerde uyuyamasın. Bu sorunları sportif anlamda bir şekilde halletmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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