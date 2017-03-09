Karabükspor'dan Latovlevici açıklaması

KARDEMİR Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Galatasaray'ın Latovlevici'yi istediği yönündeki haberlerle ilgili, "Bize gelen bir talep yok. Tabii ki sezon sonu gelir ve o günün şartlarında görüşülür, bakılır" dedi.Kardemir Karabükspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını maçlarını oynadığı Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda sürdürdü.Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül ise Süper Lig'de kolay bir maç olmadığını, Adanaspor maçının da çok zor geçeceğini ifade ederek, "Bunun farkındayız. Çok ciddi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizin kötü gidişatını değiştirmek için var güçleriyle burada mücadele edeceklerini biliyoruz. Kazandığımız 30 puanın 26’sını evimizde oynadığımız maçlarda aldık. Evimizde kendimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın önünde iyi bir futbol oynayarak puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.LATOVLEVİCİ AÇIKLAMASIEski teknik direktörleri Igor Tudor’un Latovlevici’yi Galatasaray’a almak istediği yönünde çıkan haberleri değerlendiren Gül, "Bize gelen öyle bir talep ve bilgi yok. Latovlevici bizim gelecek sezon için de sözleşmesi olan bir oyuncumuz. Transfer söylentileriyle ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Öncelikle bize gerekli puanları toplamak istiyoruz. Tabii ki sezon sonu gelir ve o günün şartlarında görüşülür, bakılır. Onu o zaman düşünmek gerekir" dedi.BARİSİC: KAZANMAK İSTİYORUZTeknik direktör Zoran Barisic de antrenman öncesi yaptığı açıklamada geçen hafta deplasmanda Trabzonspor maçını kaybetmelerinin kendileri açısından sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Bu maçta yaptıkları basit hataların analizini oyuncularıyla yaptıklarını belirten Barisic, "Deplasmanda kazanamıyoruz. Bu aslında uzun süreye bağlı olan bir şey. Ben 2 haftadır buradayım. Deplasman maçlarındaki başarısızlığımızı düzeltmek için çalışma yapıyoruz" dedi.Adanaspor’un ligin alt sıralarından kurtulmak için puana ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Barisic, "Bu tarz maçlar çok zor geçiyor, bunun bilincindeyiz. Fakat evimizde iyi oynuyoruz. Yine bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İyi mücadele ederek bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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