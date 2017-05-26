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Karabükspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sezonun son iç saha maçında Kayserispor'u yenerek taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi. Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını...

Karabükspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sezonun son iç saha maçında Kayserispor'u yenerek taraftarlara galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.
Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmana Latovlevici ve Lazarevic katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gül, sahalarındaki son maçlarını Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatarak şöyle dedi:
''Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Onlardan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Ramazan ayının 2'nci gününde güzel bir öğleden sonra yaşamak isteriz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. Sakatlıkları süren Latovlevici bu maçta oynayamayacak. Lazarevic'in durumu ise maç günü belli olacak."
Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gül, "1 Temmuz'da başlayacak ilk kampımıza tam takım olarak hazır bir şekilde gidebilmek hedefimiz. Bu seneden daha iyi bir kadro yaratmak istiyoruz. Çünkü iyinin hep iyisi var. Genelde iyi bir sezon geçirdik. Amacımız gelecek sezon daha da iyisini yakalayabilmek ve bunu da yaşayabilmek, yaşatabilmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman
-Asbaşkan Tolga Gül'ün açıklaması

HABER - KAMERA: BÜLENT DİKTEPE/KARABÜK,()

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