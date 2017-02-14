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Karabükspor Asbaşkanı Gül: "Tudor, yarın Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacak"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen teknik direktörleri Igor Tudor'un, yarın akşam Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacağını kendisine söylediğini belirtti. Tolga Gül, Igor Tudor ile...

Karabükspor Asbaşkanı Gül: "Tudor, yarın Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacak"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen teknik direktörleri Igor Tudor'un, yarın akşam Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacağını kendisine söylediğini belirtti.

Tolga Gül, Igor Tudor ile akşam saatlerinde kulübe geldiğinde görüştüklerini söyledi. Gül, "Tudor bize Galatasaray ile anlaştığını söyleyerek, 'İsterseniz antrenmana çıkayım, isterseniz çıkmayayım' dedi. Ben de Kulüp Başkanımız Ferudun Tankut'u aradım. Başkanımız, 'Şu anda bizim sözleşmeli hocamız. Tabii ki antrenmana çıkacak' dedi. Bunun üzerine Tudor, takımın başında antrenmana çıktı. Kendisi yarın sabah kentten ayrılacağını ve akşam Galatasaray'ın başında antrenmana çıkacağını bize söyledi" diye konuştu.

Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacakları maçta takımın başında alt yapı antrenörü Levent Açıkgöz'ün yer alacağını açıkladı.

Bülent DİKTEPE - KARABÜK /

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