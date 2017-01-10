Karabük'te soğukta ağlatan kros

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te düzenlenen Kros İl Birinciliği müsabakasında öğrenciler soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Soğuktan üşüyen öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği'nin düzenlediği Kros İl Birinciliği yarışmasına ortaokul öğrencisi 69 sporcu katıldı. Yıldız kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışma, sıfırın altında 7 derecede Yenişehir Mahallesi'ndeki parkurda yapıldı. 2 bin ve 3 bin metrelik parkurları güçlükle tamamlayan öğrencilerden bazıları bitiş çizgisi ile birlikte kendini buz tutan zeminde yere bıraktı. Öğrencilere öğretmenleri müdahale etti. Soğuktan üşüyen öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Üşüdüklerini söyleyen öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait minibüse götürülerek ısınmaları sağlandı. Yarış sonunda Merkez Spor Salonu'nda dereceye giren öğrencilere ve okullara kupaları verildi.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, doğa şartlarının zor olduğunu, atletizmin de dayanıklılık ve mücadele gerektirdiğini söyledi. Bu dayanıklılığa sahip gönüllü öğrencilerin yarışmaya katıldığını söyleyen Özyaman, "Çocukların sağlık ve emniyet tedbirleri iyi bir şekilde alındı. Soğukla mücadele ettiler. Hayatla mücadele etmeyi öğreniyorlar. Amacımız sporu, atletizmi geliştirmek, koşuyu sevdirmek. Çocukların çoğu soğuk çarpınca etkilendi. Çocuk soğuğa alışık değilse gerçekten sorun. Ama herhangi bir sağlık sorunu yok" dedi.

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