Kara Mbodji'nin Bursaspor ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü

Gürkan DURAL / BURSA,() -

Belçika basını, Anderlecht Kulübü'nün deneyimli stoperi Kara Mbodji ile Fenerbahçe ve Bursaspor'un ilgilendiğini yazdı.

Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeni bir isim gündeme geldi. Belçika basını Anderlecht Kulübü'nün başarılı stoperi Kara Mbodji'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını ve Türkiye'den Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazdı. Galatasaray'ın da daha önceden 28 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı iddia edilirken, Türkiye'deki transfer döneminin devam ettiği ve yakın süreçte gelişmelerin olabileceği belirtildi. Öte yandan özellikle Bursaspor cephesinde geleceği belirsizliğini koruyan stoper oyuncuları Titi ve William Troost-Ekong'un bir başka takıma transfer olma ihtimaline karşın yeşil-beyazlı yönetimin savunma oyuncularını da listesine eklediği öğrenildi. Güncel bonservis değeri 7 milyon Euro'yu bulan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama formülü de değerlendiriliyor.

2015-16 sezonunda Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kara Mbodji, burada forma giydiği 97 maçta 7 gol atıp, 7 de asist kaydetti.

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