Kar voleybolunda Türkiye gümüş ve bronz madalya aldı

TÜRKİYE’DE ilk kez düzenlenen ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iki etabına ev sahipliği yaptığı 2017 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Bursa Uludağ etabı, bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi.Milli sporculardan Murat Giginoğlu/Safa Urlu gümüş, Aleyna Vence/Nursel Yaren Sencel ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.Karşılaşmaları, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, As Başkan Ahmet Göksu, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) As Başkanı Özkan Mutlugil ve Doğu Avrupa Voleybolu Bölgesel Birliği Başkan Vekili aynı zamanda Gürcistan Voleybol Federasyonu Başkanı Irakli Chachua ile birlikte izlediler.Murat Giginoğlu/Safa Urlu, Rusya’dan Yury Bogatov/Ruslan Daianov ikilisine karşı, şampiyonluk için sahaya çıktılar. Millilerimiz, karşılıklı setlerle maçta 2-2’lik (6-11, 11-5, 8-11, 11-5) eşitliği sağlasalar da, beşinci seti 11-7 kaybederek, Uludağ etabını ikinci olarak bitirdiler.Bayan Milliler Aleyna Vence/Nursel Yaren Sencel ise, Rus rakipleri Elmira Alieva/Natalia Nazarova ikilisine karşı, iki set boyunca üstün bir oyun sergiledi. Millilerimiz karşılaşmayı 2-11 ve 5-11’lik setlerle kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldular.18 erkek, 7 bayan takımının kıyasıya mücadele verdiği 2017 Avrupa Kar Voleybolu Turu/Bursa-Uludağ etabında erkeklerde; Rusya’dan Yury Bogatov/Ruslan Daianov, bayanlarda Adriana-Maria Matei/Beata Vaida (Romanya) takımları şampiyon oldular.Erkeklerde; Murat Giginoğlu/Safa Urlu ikinci, Oleksandr Ioisher/Vladyslav Khrystov (Ukrayna) üçüncü, Hasan Hüseyin Mermer/Ali Osman Nurettin dördüncü sırada yer alırken, bayanlarda ikinciliği Ksenia Khakimzanova/Liudmila Dayanova (Rusya), üçüncülüğü Aleyna Vence/Nursel Yaren Sencel (Türkiye), dördüncülüğü Elmira Alieva/Natalia Nazarova (Rusya) elde etti.İkinci etabı Çek Cumhuriyeti’nde yapılan 2017 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu, İsviçre, Slovenya, Lihtenştayn ile devam edip, İtalya’da sona erecek.Bayanlarda sıralama1. Adriana-Maria Matei/Beata Vaida (Romanya)2. Ksenia Khakimzanova / Liudmila Dayanova (Rusya)3. Aleyna Vence/Nursel Yaren Sencel (Türkiye)4. Elmira Alieva/Natalia Nazarova (Rusya)5. Elizabet Palavandishvili/Nana Tsotsonava (Gürcistan)Rojda Bektaş/Lana Gülsen Yılmaz (Türkiye)7. Başak Bakar/Açelya Yalçınkaya (Türkiye)Erkekler sıralaması1. Yury Bogatov/Ruslan Daianov (Rusya)2. Murat Giginoğlu/Safa Urlu (Türkiye)3. Oleksandr Ioisher/Vladyslav Khrystov (Ukrayna)4. Hasan Hüseyin Mermer/Ali Osman Nurettin (Türkiye)5. Damjan Pusonjic/Srdjan Medan (Sırbistan)6- Emir Kavuzlu/Kemal Şah (Türkiye)7. Michal Gréc/Robert Majzel (Slovakya)8- Yusuf Özdemir/Ali Cebeci (Türkiye)9. Adrian Pricop/Bogdan Necula (Romanya)10- Nenad Tatic/Sasa Surla (Sırbistan)11- Mert Kurt/Mehmet Çıvgın (Türkiye)12- Emirhan Ulutaş/Hasan Hüseyin Yıldırım (Türkiye)

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