Kar voleybolu Avrupa Kupası’nın ilk etabı Erciyes’te tamamlandı

KAYSERİ- Türkiye’de ilk kez Erciyes’te düzenlenen 2017 CEV Kar Voleybolu Avrupa Kupası’nın ilk etabı başarıyla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle “Evrensel Kış Sporları Merkezi” konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kış sporlarındaki dünya trendlerini Türkiye'ye getirerek ilklere imza atan Erciyes Kış Sporları Merkezi’nde gerçekleşen turnuvanın ilk ayağı renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyona Türkiye, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerden 46 sporcu; 13 erkek, 10 kadın olmak üzere 23 takım katılarak kıyasıya mücadele etti. Turnuva TRT Spor kanalından naklen yayınlandı.

İki gün süren müsabakalar sonucu erkeklerde birinciliği Murat Giginoğlu ve Sefa Uğurlu, ikinciliği Hasan Hüseyin Mermer ve Ali Osman Nurettin, üçüncülüğü ise Emir Kavuzlu ve Kemal Şah elde etti. Bayanlarda ise birinci Romanya’dan Adriana Maria Matei ve Beata Vada, ikinci Türkiye’den Esra Betül Çetin ve Merve Nezir, üçüncü ise Slovakya’dan Slivia Poszmikova ve Eva Elekova oldu.

Dereceye giren sporcular için kupa töreni düzenlenirken, sporculara madalya ve kupalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Alper Sedat Aslandaş verdi.

Heyecanı yüksek ve başarılı bir etap geçirdiklerini belirten Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Özkan Mutlugil: “Öncelikle Erciyes’e büyük yatırımlar yaparak uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak seviyede bir kayak merkezi oluşturdukları için Kayseri Büyük Şehir Belediyesi ve Kayseri Erciyes A.Ş.’ye şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunan bu tip organizasyonların çoğalması hepimizin en büyük temennisi. Kar Voleybolu Avrupa Kupası’nın ilk etabını başarıyla tamamladık. Gerek misafirperverlik, gerekse de teknik anlamda eksiksiz bir organizasyondu. Emeği geçen herkese teşekkürler.” Dedi.

Kış sporları adına ilkleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı: “Gerçekleştirdiğimiz sportif ve sosyal faaliyetlerle Erciyes’i evrensel bir kış sporları merkezi haline getirdiğimizi söyleyebilirim. Dünya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası’nın Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılması bizi onurlandırırken, ülkemizin uluslararası arenada adının duyulmasıyla da gururlandık. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ilgiyle takip edilen turnuva, yetkililerden de tam not alarak yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu tüm kamuoyuna gösterdi. Karşılaşmalar gelen vatandaşlar tarafından da heyecanla izlenirken, organizasyonun ilk gününden itibaren olumlu geri dönüşler aldık. Bizim netice olarak hedefimiz, sporun kitlesel bir kavram olduğu gerçeğiyle bu tip organizasyonları sürekli hale getirmek” dedi.

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