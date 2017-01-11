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'Kar mağduru' Muratbey Uşak farklı yenildi:106-77

'Kar mağduru' Muratbey Uşak farklı yenildi EWE Baskets: 106 - Muratbey Uşak: 77 Frankfurt- FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün gece oynanan maçta Muratbey Uşak, EWE Baskets'e deplasmanda 29 sayı farkla yenildi. Kar yağışı nedeniyle...

'Kar mağduru' Muratbey Uşak farklı yenildi:106-77

'Kar mağduru' Muratbey Uşak farklı yenildi

EWE Baskets: 106 - Muratbey Uşak: 77

Frankfurt-

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün gece oynanan maçta Muratbey Uşak, EWE Baskets'e deplasmanda 29 sayı farkla yenildi.

Kar yağışı nedeniyle Almanya'ya gecikmeli uçabilen ve 32 saatlik yolculuğun ardından yorgun düşen temsilcimiz, gruptaki 12. maçında Alman temsilcisi karşısında tutunamadı

Karşılaşmanın ilk periyodunu 31-20, devreyi ise 53-42 üstün geçen EWE Baskets, üçüncü periyotta farkı açarak skoru 77-61 yaptı. Alman ekibi mücadeleden 106-77'lik skorla galip ayrılırken, Muratbey Uşak bu sonuçla 8. yenilgisini aldı.

Salon: EWE

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Sergei Beliakov (Rusya), Arturas Sukys (Litvanya)

EWE Baskets: Kramer 16, Massenat 10, Paulding 12, Qvale 21, Schwethelm 5, Wimberg 3, De Zeeuw 5, Madrich 9, Lockhart 13, Mihailovic 10, Freese 2

Muratbey Uşak: McKissic 16, Berkay Candan 6, Harrison 17, Auguste 16, Vasiliauskas 12, Freimanis 6, Özcan Sürücü 1, Hakan Demirel, Görkem Sönmez 3

1. Periyot: 31-20

Devre: 53-42

3. Periyot: 77-61

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