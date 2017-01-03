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Kaptan Nuri Terliksiz: Manisaspor için lig yeniden başlayacak

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'un kaptanı Nuri Terliksiz, "İkinci yarıda lig bizim için yeniden başlayacak. Her maça final havasında çıkacağız" dedi. Antalya kampında açıklamalar...

Kaptan Nuri Terliksiz: Manisaspor için lig yeniden başlayacak
TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'un kaptanı Nuri Terliksiz, "İkinci yarıda lig bizim için yeniden başlayacak. Her maça final havasında çıkacağız" dedi.
Antalya kampında açıklamalar yapan Nuri Terliksiz, sezona iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen arkasını getiremediklerini, art arda kaybedilen puanların takımda özgüven kaybına yol açtığını belirterek şunları söyledi:
"Sait hocanın göreve gelmesiyle toparlandık ve sahada ne yaptığını bilen bir takım olduk. Ligde kalmak bizim için uzak bir hedef değil. İlk yarıda yakaladığımız 6 haftalık yenilmezlik serisini ikinci yarıda biraz daha uzatırsak, Manisaspor'u yukarılara taşıyabiliriz. Biz birbirine inanan bir ekibiz. Bu takımı düşürmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Antalya kampında çok iyi çalıştıklarını sözlerine ekleyen Nuri, "Benim gözümde sezon başı da olsa, devre arası da olsa her kamp yeni bir başlangıçtır. Biz çalışmayı seven bir takımız. Bu kampı çok iyi değerlendiriyoruz. Her şeye yeniden başlıyoruz. İkinci yarıda tüm maçları kazanmaya talibiz. Lig başladığında bunu herkese göstereceğiz" diye konuştu. Manisa halkını ve taraftarları takımlarına sahıp çıkmaya davet eden deneyimli futbolcu şöyle devam etti:
"Bizler gelip geçiciyiz, camia ise kalıcı. Gerçek taraftar, takımına kötü günde daha fazla destek verir. Futbolcular olarak biz de bulunduğumuz konumdan memnun değiliz ve bu durumu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Manisa halkının desteği, bize güç verir."

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