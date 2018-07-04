KAP: Fenerbahçe Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişim

İstanbul, 4 Temmuz () - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Ahmet Vefa Küçük ve Ali İhsan Karacan'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Sina Afra ve Gürel Aydın seçildi.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatkma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.07.2018 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatlarını sunan;

Sayın Mehmet Sina Afra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Vefa Küçük'ün görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere ve

Sayın Gürel Aydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulumuzun 529 sayılı kararı ile seçilmişlerdir."