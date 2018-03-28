Kano Milli Takımı, Yusufeli’nde kampa girdi

Nusret DURUR / YUSUFELİ(Artvin), () - TÜRKİYE Kano Milli Takımı, Almanya’da yapılacak şampiyona öncesi Artvin’in Yusufeli ilçesinde kampa girdi.

Almanya’da 6-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak Dünya Kano Şampiyonası için Türkiye Kano Milli Takımı sporcuları, Artvin’in Yusufeli ilçesinde kampa girdi. Sporcular Arda Acar, Gamze Polat, Dursun Can Karaduman, Okan Çelik, Kader Korkmaz ve Cennet Ayhan’ın katıldığı kamp 2 antrenör nezaretinde başladı. Yusufeli’ndeki yapay parkurda kamp gerçekleştiren sporcular 4 Nisan'da Almanya’ya hareket edecek.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Kano Milli Takımı antrenmanlarını izledi ve 20-21 Nisan tarihlerinde ilçede yapılacak Türkiye Kano Bahar Şampiyonası öncesi incelemelerde bulundu. Kabakçı'ya, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in de eşlik etti.

Başkan Kabakçı, yapay parkurun Türkiye’nin önemli parkurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu parkurumuz sporculara adeta önemli bir okul hizmeti veriyor. Yapay parkurumuzdan inşallah yetişen kano sporcuları dünyadaki yarışlarda Türkiye’mizi temsil eder ve şampiyonluklar getirir" dedi.

Milli Takım kampının da Yusufeli’nde başladığını kaydeden Kabakçı, "Sporcularımız burada hazırlandıktan sonra Almanya’ya gidecek. Çok yetenekli sporcularımız var. Sporcularımızdan Arda Acar’ı 2024 olimpiyat oyunlarına hazırlıyoruz" diye konuştu.