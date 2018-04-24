Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kamil Ahmet Çörekçi: "Trabzonspor'u el ele hakettiği yere çıkaracağız"

Trabzonspor'un başarılı bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarlara umut dağıttı.

Kamil Ahmet Çörekçi: "Trabzonspor'u el ele hakettiği yere çıkaracağız"

Trabzonspor'un başarılı bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo mavili taraftarlara umut dağıttı.

Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan Kamil Ahmet, sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor maçından bir fotoğrafını paylaşarak, "Sivas maçında yaşadığım sakatlıktan dolayı kalan maçlarda takım arkadaşlarımla beraber olamayacağım. Yeni sezonda formayı tekrar sırtıma geçirip, terimin son damlasına kadar bordo mavi için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Seneye Trabzonspor'u el ele hakettiği yere çıkaracağız" notunu düştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314