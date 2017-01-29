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Kamerun, penaltılar sonunda yarı finale yükseldi

 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Kamerun, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan karşılaşma sonunda penaltılarda Senegal'e 5-4 üstünlük kurarak yarı finale çıktı. Gabon'da 31. kez düzenlenen turnuvanın...

Kamerun, penaltılar sonunda yarı finale yükseldi

 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Kamerun, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan karşılaşma sonunda penaltılarda Senegal'e 5-4 üstünlük kurarak yarı finale çıktı.

Gabon'da 31. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek final mücadelesinde, B Grubu'nu lider tamamlayan Senegal ile A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Kamerun, Franceville kentinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikalık bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamayınca, normal süre 0-0 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.

Kamerun'da Benjamin Moukandjo, Ambroise Oyongo, Adolphe Teikeu, Jacques Zoua ve Vincent Aboubakar penaltıları gole çevirdi. Senegal'de ise Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Moussa Sow ve Henri Saivet penaltılarda başarılı olurken, Sadio Mane topu filelerle buluşturamadı.

Kamerun, penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu arada Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, maçın 64. dakikada oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor'un Senegalli kalecisi Abdoulaye Diallo ile Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli savunmacı Lamine Gassama, karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar ise 102. dakikada, Osmanlıspor'un Senegalli oyuncusu Ndiaye ise 109. dakikada oyuna dahil oldu.

Kamerun, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gana maçının galibiyle karşılaşacak.

İSTANBUL /

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