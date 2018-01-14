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Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank: 1 - 3

İSTANBUL,() -  SALON: Beylikdüzü HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Safranova, Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan (Melisa Melis, Simay Kurt, Melis Kara, Çağla...

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank: 1 - 3

İSTANBUL,() - 

SALON: Beylikdüzü
HAKEMLER: Nurper Özbar, Yılmaz Duman
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Safranova, Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan (Melisa Melis, Simay Kurt, Melis Kara, Çağla Erdem, Hande Korkut)
VAKIFBANK: Naz Aydemir Akyol, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul, Tuğba Şenoğlu, Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak)
SETLER: 21-25, 26-24, 17-25, 15-25
SÜRE: 104 dakika (25, 30, 26, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-9 önde tamamladığı ilk seti 25-21'lik sonuçla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-24 kazanan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette, teknik molaya 12-5'lik avantajla giren VakıfBank, 25-17'yle skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette teknik molayı 12-7 ile önde geçen VakıfBank, seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı. 

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