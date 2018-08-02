Kalkavan ve Meler yönetti, Leipzig ve Maribor turladı

İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçları oynanırken, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleler de sona erdi.

Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın Kalkavan'ın yardımcılıklarını yaptığı mücadelede İsveç ekibi Hacken ile Alman takımı RB Leipzig 1-1 berabere kaldı. İlk maçı kendi sahasında 4-0 kazanan Leipzig, bir üst tura yükselen taraf oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu'nun Meler'in yardımcılıklarını yaptığı mücadelede ise Slovenya'nın Maribor takımı, Gürcistan ekibi Chikhura Sachkhere'yi 0-0'ın rövanşında 2-0 mağlup ederek üçüncü ön eleme turuna yükselen bir başka takım olmayı başardı.