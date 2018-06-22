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Kaleci Cihan Turgutluspor'da

Doğan ÇİZMECİ  / TURGUTLU, () TFF 3. Lig'de Başkan Hakan Sezer'in kongrede güven tazelediği Turgutluspor, dış transferde siftah yaptı. Kırmızı-siyahlılar geçen sezon Kızılcabölükspor kalesini koruyan Cihan Şentürk'ü renklerine...

Kaleci Cihan Turgutluspor'da

Doğan ÇİZMECİ  / TURGUTLU, ()

TFF 3. Lig'de Başkan Hakan Sezer'in kongrede güven tazelediği Turgutluspor, dış transferde siftah yaptı.
Kırmızı-siyahlılar geçen sezon Kızılcabölükspor kalesini koruyan Cihan Şentürk'ü renklerine bağladı. Düzenlenen törende Turgutluspor'a 2 yıllık imza atan 29 yaşındaki kaleci, "Turgutluspor hedefleri olan bir kulüp. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
Kariyerine Başakşehir'in altyapısında başlayan Cihan, Çaykur Rizespor, Karagümrükspor, Ümraniyespor, Maltepespor, Akçakocaspor, Niğde Belediyespor, Fethiyespor ve Kızılcabölükspor formaları giydi.

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