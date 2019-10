Kalbine takılan destek cihazı ile hayata tutundu

MİDE bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen ve kalbinin yüzde 25 çalıştığı ortaya çıkan Esila Tüfekçi'ye (11) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kanın pompalanmasını sağlayan destek cihazı takıldı. Hastanede tedavisi devam eden ve kalp nakli bekleyen Esila, dışarıya çıkarken yapay kalp gibi olan cihazın bir bölümünün bulunduğu çantayı yanında taşıyor.



Rize'de yaşayan ve Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin 3 çocuğundan biri Esila Tüfekçi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle geçen yıl 28 Kasım'da Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Esila'nın kalp kaslarının yüzde 25 çalıştığı ortaya çıktı. Esila, bunun üzerine geçen 8 Aralık'ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Esila'nın kalbinin sol tarafına, kanın pompalanmasını sağlayan destek cihazı takıldı. Hastanede tedavisi devam eden ve kalp nakli bekleyen Esila, dışarıya çıkarken yapay kalp gibi olan bu cihazın bir kısmı ve şarjlarının bulunduğu çantayı yanında taşıyor. Esila, gün içinde hastanenin bahçesine veya annesiyle kısa süreliğine çarşıya gittiğinde çantası ile çıkıyor.



"ORGANLARINIZI CENNETE GÖTÜRMEYİN, BURADA ONLARA İHTİYAÇ VAR"



Esila Tüfekçi, kalbine destek cihazı takıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu yapay kalp gibi olan cihazla bir yere giderken onu çantamda taşıyorum. Dışarıya çıkarken çantamı hep yanıma alıyorum, onunla geziyorum. Dışarıya çıkarken 2 çanta taşıyorum. Birinde kalp taşıyorum, diğerinde ihtiyaçlarımı. Çantayı taşımak bazen zor olsa da bu benim yaşamama yardım ediyor. Onun için şu an mutluyum. Ama bir an önce kalp naklini olmak istiyorum. 'Organlarınızı cennete götürmeyin, burada onlara ihtiyaç var' sloganını buldum. Çünkü insanlar organ bağışı konusunda çok bilinçsiz. Ben de bilinçlensinler istiyorum" dedi.



"KIZIM ZAYIFLADIĞI İÇİN ÇANTAYI TAŞIMAKTA ZORLANIYOR"



Anne Zeynep Tüfekçi, kızının ilk hastalığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını ve hep sağlığının düzelmesini beklediğini söyledi. Kızının kalp nakli beklediğini kaydeden anne Tüfekçi, "Çantasının içinde kalp cihazı ve şarjları var. Kızım gittiği her yere yanında onu da götürüyor. Birlikte dışarı çıktığımızda onu ben taşıyorum. Çünkü kızım zayıfladığı için bunu taşırken biraz zorlanıyor artık. İnsanların organ bağışı konusunda çok duyarlı olmasını bekliyoruz. İnsanlar, 'bizim başımıza gelmez' diye düşünmesinler. Çünkü benim çocuğum da çok sağlıklı bir çocuktu; ama bir anda hastalandı" diye konuştu.



"CİHAZ TAKILMASAYDI ESİLA'YI KAYBETMİŞ OLACAKTIK"



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise Esila'nın geçen yıl Rize'den geldiğini hatırlatarak, "Daha sonrasında tedavi sürecinde kalp bulguları ciddi ve tedaviye yanıt vermeyeceğini anladıktan sonra Ankara Üniversitesi Kalp Nakil Ekibi olarak, Esila'ya sol kalp destek cihazı uyguladık ve 21 Aralık'tan sonra Esila bu cihazla birlikte hayata tutundu ve şu anda kalp nakli bekliyor. Bu cihaz takılmasaydı ve o dönemde yine kalp bulunmama ihtimalini de göz önüne alırsak Esila'yı bugüne kadar kaybetmiş olacaktık'' dedi.