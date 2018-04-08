Kahramanmaraşspor - Pendikspor: 1-1

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xxx), Cankut Gönenç (xxx), Emin Barlas (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx) - Evren (xxx), Ramazan (xx), Aytürk (xxx) (Dk. 87 İsa), Cemal (xxx), Devrim (xx), Burak (xxx) (Dk. 79 Hakan x), Ramiz (xxx), Emin (x) (Dk. 56 Okan Şahingöz xxx), Yakup (xxx), Eser (xx)
PENDİKSPOR: Emre (xxx)- Süheyl (xx), Fatih (xxx) (Dk. 79 Erdem x), Berk (xxx), Yaser (xxx)(Dk. 72 Yasin x), Mehmet (xxx), Erdinç (xx), Erol (xx), Azad (xxx), Mahmut (xx) (Dk. 65 Bahadır xx), Okan Yıldız (xxx)
GOLLER: Dk. 61 Okan Şahingöz (Kahramanmaraşspor) - Dk. 83 Erdinç (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Azad, Erol (Pendikspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
61'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Okan Şahingöz, ceza sahası içerisinde oluşan karambolde buluştuğu toplu kaleye gönderdi: 1-0.
83'üncü dakikada Bahadır'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Erdinç, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
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