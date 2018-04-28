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Kahramanmaraşspor - Niğde Belediyespor: 2-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,() STAT: 12 Şubat HAKEMLER:  Şeref Taştan (xxx), Aykut Küçük (xxx), Sinan Bilen (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) - Semih (xxx) (Dk. 53 Yusuf), Evren (xxx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Mert (xxx), Hakan Vural Koçaslan...

Kahramanmaraşspor - Niğde Belediyespor: 2-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,()

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER:  Şeref Taştan (xxx), Aykut Küçük (xxx), Sinan Bilen (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) - Semih (xxx) (Dk. 53 Yusuf), Evren (xxx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Mert (xxx), Hakan Vural Koçaslan (xx), İsa (xxx) (Dk. 86 Ramazan), Arif (xxx), Ethem (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 69 Timur xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - Serdar (xxx), Seçkin (x), Mehmet (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 69 Osman xx), Emre (xxx), Hakan Çevik (xx) (Dk. 83 Eren), Tunç (x) (Dk. 46 Oktay xxx), Volkan Özcan (xxx), Sefa (xxx), Yunus (xxx)
GOLLER: Dk. 26 Devrim, Dk. 65 İbrahim (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Cemal, Mert (Kahramanmaraşspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, ligin 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor'u 2-0 yendi.

25'inci dakikada Niğde Belediyespor ceza sahasında meydana gelen karambolde Kahramanmaraşspor'dan Mert, rakip futbolcunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
26'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Devrim, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek Kahramanmaraşspor'un ilk golünü attı: 1-0.
65'inci dakikada İbrahim, ceza sahası önüne ortalanan topu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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