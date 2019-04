Kahramanmaraşspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-5

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Alper Oran, Serdar Soydan, Arif Dilmeç

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ahmet - Burak Can, Ebubekir(Dk.84 Ali Alperen), İbrahim(Dk.64 Cerem), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih, Aziz, İsa(Dk.89 İsa), Aytürk Halil

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf - Abdurrahman Emir, Onur, Umut, Erman(Dk.11 Oğuzhan), Mehmet, Erhan, Zafer(Dk.64 Cem), İsmail Haktan, Salih Zafer, Sinan(Dk.73 Yaser)

GOLLER: Dk.6 Burak Can, Dk.87 isa (Kahramanmaraşspor) Dk.19-59 Sinan, Dk.44 Efe (KK), Dk.52 Zafer, Dk.70 Onur (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Aytürk, Efe (Kahramanmaraşspor) İsmail Haktan, Mehmet, Erhan, Cem, Yaser (Manisa Büyükşehir Belediyespor)



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 33'ncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-2 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahasında topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

19'uncu dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Sinan, çektiği şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

44'üncü dakikada rakip sahada gelişen kontra atakta Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Sinan topu kalenin önüne ortaladı. Bu sırada Kahramanmaraşspor'dan Efe topu çıkarmak isterken kendi kalesine gönderdi: 1-2.

53'üncü dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Zafer, ceza sahasında buluştuğu topu filelerle buluşturmayı başardı: 1-3.

59'uncu dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan İsmail'in ceza sahasına aktardığı topu sert şutla kaleye gönderen Sinan kendisinin ikinci, takımını dördüncü golün attı: 1-4.

70'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ceza sahasında buluştuğu topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-5.

87'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan İsa, ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 2-5.

JANDRAMADAN FUTBOLCULARA ÇİÇEK

Öte yandan Kahramanmaraşspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcuları, jandarmanın kuruluşunun 180'inci yıldönümü nedeniyle sahaya 'Milletin hizmetinde 180 yıl' yazılı pankartla çıktı. İl Jandarma Komutanlığı personelleri de Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan ile, takım kaptanlarına ve maçın orta hakemine çiçek verdi.

