Kahramanmaraşspor-Keçiörengücü: 2-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Cemal Alpay (xxx), Murat Şener (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx)- Evren Kilarci, (xxx), Yusuf Onur Arıkan (xx), Evren Horozal (xx), Aytürk (xxx), Fatih (xxx), Selçuk (xx), Eser (x) (Dk.74 Kayhan x), Kazım (xxx), Uğur Erdoğan (x) (Dk.83 Yusuf Emre Kasal), Kemal (xxx) (Dk.61 Yakup xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Egemen (xx)- Tarık (xx) (Dk.71 Timur x), Hüseyin (xxx), Bora (xxx), Kerem (xxx), Uğur Utlu (xxx), Yasin (xxx), Umut (xxx), Yıldıray (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.66 Berat x), Ahmet (xx) (Dk.64 Muhammet xx)
GOLLER: Dk.37, 43 Kemal (Kahramanmaraşspor), Dk.25 Uğur Utlu, Dk.90 Bora (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Yusuf, Selçuk, Evren Horozal, Kayhan (Kahramanmaraşspor), Bora, Muhammet (Keçiörengücü)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
25'inci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Uğur Utlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.
37'nci dakikada ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Kemal'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
43'üncü dakikada ceza sahasında buluştuğu topu kalecinin üzerinden ağlara gönderen Kemal, kendisinin ve takımın ikinci golünü attı: 2-1.
90'ıncı dakikada Keçiörengücü'nden Bora, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu filelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
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Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, ()