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Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk FETHİYESPOR:...

Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 0-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Samet Özkul
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak Can Kunt, Hurşit, Yasin, Servan, Burak Şamil Bolat(Dk.42 İsa), Zeki(Dk.3 Fatih), Aziz, Lider, Oğuz, Aytürk
FETHİYESPOR: Übeyd- Recep, Alper Sürücü, Erdi, Alper Önal(Dk.79 Anıl), Cumhur, Sefa, Yakup(Dk.90 Burak Koyuncu), Alican, Medeni, Abdullah
SARI KARTLAR: Servan, Lider, İsa, Cerem (Kahramanmaraşspor)  Cumhur, Alper Sürücü (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 26'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
42'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Şamil Bolat, rakip oyuncu ile girdiği müsabakada sakatlandı. İlk müdahalesi kulüp doktoru tarafından yapılan Bolat, daha sonra sahada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.
Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.


(FOTOĞRAFLI)


 

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