Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da helikopter düştü !
İstanbul'da helikopter düştü !
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ, () STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Uğur Akalp (xxx), Kadir Beyaz (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren Kilarci, (xxx), Yusuf Onur Arıkan (xxx), Evren Horozal (xxx), Aytürk (xxx), Fatih (xxx),...

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ, ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Uğur Akalp (xxx), Kadir Beyaz (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren Kilarci, (xxx), Yusuf Onur Arıkan (xxx), Evren Horozal (xxx), Aytürk (xxx), Fatih (xxx), Barış (xxx), Devrim (xxx) (Dk.58 Yusuf Emre Kasal xx), Serbay (xxx), Eser (xxx) (Dk.90 Hakan), Yakup (xxx) (Dk.78 Uğur x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Muhammed Birkan Tetik (xx)- Erdinç (xxx), Mert (xx) (Dk.69 Mehmet xx), Muhammed Akarslan (xx), Yavuzhan (xxx), Eren (xxx) (Dk.77 Erdal x), Kemal (xx), Taner (xx), Aytaç (x) (Dk.6 Ömer xxx), Feyyaz (xx), Denis (xx)
GOL: Dk.3 Devrim (Kahramanmaraşspor)
KIRMIZI KART: Dk.51 Fatih (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Yavuzhan (Fatih Karagümrük)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Devrim, ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.
20'nci dakikada ceza sahası içinde Kahramanmaraşsporlu Fatih'in eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Fatih Karagümrük'ten Mert'in kullandığı penaltı atışını kaleci Mesut kurtardı.
52'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Fatih Şen, kendi takımı aleyhine faul düdüğü çalan hakeme itiraz edince önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.