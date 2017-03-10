Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ, ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Uğur Akalp (xxx), Kadir Beyaz (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Evren Kilarci, (xxx), Yusuf Onur Arıkan (xxx), Evren Horozal (xxx), Aytürk (xxx), Fatih (xxx), Barış (xxx), Devrim (xxx) (Dk.58 Yusuf Emre Kasal xx), Serbay (xxx), Eser (xxx) (Dk.90 Hakan), Yakup (xxx) (Dk.78 Uğur x)
FATİH KARAGÜMRÜK: Muhammed Birkan Tetik (xx)- Erdinç (xxx), Mert (xx) (Dk.69 Mehmet xx), Muhammed Akarslan (xx), Yavuzhan (xxx), Eren (xxx) (Dk.77 Erdal x), Kemal (xx), Taner (xx), Aytaç (x) (Dk.6 Ömer xxx), Feyyaz (xx), Denis (xx)
GOL: Dk.3 Devrim (Kahramanmaraşspor)
KIRMIZI KART: Dk.51 Fatih (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Yavuzhan (Fatih Karagümrük)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Devrim, ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.
20'nci dakikada ceza sahası içinde Kahramanmaraşsporlu Fatih'in eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Fatih Karagümrük'ten Mert'in kullandığı penaltı atışını kaleci Mesut kurtardı.
52'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Fatih Şen, kendi takımı aleyhine faul düdüğü çalan hakeme itiraz edince önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.
FOTOĞRAFLI