banner314

banner325

Son Dakika

Kahramanmaraşspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han,  Egemen Savran KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan Avcu(Dk.60 Emrullah), Haluk(Dk.72 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf...

SPOR 21.09.2019, 21:21
Kahramanmaraşspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han,  Egemen Savran
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan Avcu(Dk.60 Emrullah), Haluk(Dk.72 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah(Dk.88 İsa)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert -  Hüseyin, Mikail, Ahmet Kaan, Akın(Dk.83 Gökay), Eyüpcan, İbrahim, Erçin(Dk.46 Muhammet Emre), Alaettin Batuhan, Çınar, Mehmet(Dk.76 Yusuf)
GOLLER: Dk.16-28 Yusuf Emre (Kahramanmaraşspor) - Dk.90 İbrahim (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan Avcu (Kahramanmaraşspor) - Alaettin Batuhan, Hüseyin Öztürk, Akın, Osman (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 2'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
15'inci dakikada Etimestgut Belediyesporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu orta hakem penaltı noktasını gösterdi.
16'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Kahramanmaraşspor'dan Yusuf Emre Kasal, meşin yuvarlağı kalecinin sağından kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0.
28'inci dakikada rakip ceza sahasında pozisyon bulan Kahramanmaraşspor'dan Fatih Kamacı'nın rakip oyuncun müdahalesi sonucu yerde kalması üzerine Ferhan Kestanlıoğlu, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.
28'inci dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, bu defa topu kalecinin solundan kaleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.
90'ıncı dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem üçüncü kez beyaz noktaya gitti.
90'ıncı dakikada Etimesgut Belediyespor'dan İbrahim, kullandığı penaltı atışında toplu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 2-1.

 

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0