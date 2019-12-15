Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Spor: 0-4

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe Kurtuluş

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Rıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih Kamacı

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan Siverek- Baran, İbrahim, Onat(Dk.67 Sinan), Mert, Burhan(Dk.83 Sergen), Sabutay, Cabir, Taner, Eser(Dk.89 Birol), Muhammet

GOLLER: Dk.1 Burhan, Dk.25 Baran, Dk.58 Onat Dk.90 Sergen (Ergene Velimeşe Spor)

SARI KARTLAR: Burak, Safa, Hüseyin (Piserro Kahramanmaraşspor) – Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşe Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'a 3-0 mağlup oldu.

1'inci dakikada santra yapan ev sahibi takımın kaptırdığı topu Ergene Velimeşe Spor ceza sahasına taşıdı ve Burhan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-1

25'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Cabir, ceza sahasına girerek Baran'ı topla buluşturdu. Baran kaleye çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2

58'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Onat, ceza sahası dışında önünde bulduğu topu kaleye gönderdi: 0-3

90'ıncı dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Sergen, ceza sahasında buluştuğu toğu kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 0-4

Karşılaşma, konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.