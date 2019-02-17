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Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Ömer KOÇ / Kahramanmaraş,() -  STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih (Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan,...

Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Ömer KOÇ / Kahramanmaraş,() - 
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih (Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan, Mehmet Fırat, Fatih
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre - Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.65 Muhammed Oğuzhan), Emre, Salih, Tuncay, Halil İbrahim, Emrah, Veysel, Oktay (Dk.78 Mert)
GOL: Dk.10 Yasin (Kahramanmaraşspor) 
SARI KARTLAR: Talha, Mehmet Fırat, Fatih, Süleyman (Kahramanmaraşspor) - Oktay (Darıca Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk.40 Ethem Ercan
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
10'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yasin, ceza sahasına ortalanan topu kaleye gönderdi: 1-0.
40'ıncı dakikada korner atışı sırasında Darıca Gençlerbirliği'nden Emrah yerde kalınca maçın orta hakemi Kahramanmaraşspor'dan Ethem Ercan'ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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