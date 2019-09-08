Kahramanmaraşspor - Ankara Demirspor: 1-0
Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ () STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan Demirci KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can Kunt (Dk. 84 İsmail), Emrullah (Dk. 46 Fatih Kamacı), Cerem Talha, Haluk (Dk. 77 Hüseyin Cihan), Gökhan,...
Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ ()
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan Demirci
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can Kunt (Dk. 84 İsmail), Emrullah (Dk. 46 Fatih Kamacı), Cerem Talha, Haluk (Dk. 77 Hüseyin Cihan), Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah
ANKARA DEMİRSPOR: Emre Selen - Kamil, Çağrı (Dk. 84 Ayberk), Hasan, Süleyman, Hakan (Dk. 75 Mustafa), Ahmet, Taner, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, Mustafa Tahir
GOLLER: Dk. 67 Haluk (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Emre Kasal, Emrullah, Haluk, Cerem Talha (Kahramanmaraşspor) - Burak Öksüz, Çağrı, Ahmet (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 2'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
67'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan topu gelişine vurarak ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Öte yandan her iki takımın taraftarı sahaya "El birliği ile güç birliğine. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" yazılı pankartla çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0