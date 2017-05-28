Kahramanmaraş'ta, Beşiktaşlıların şampiyonluk coşkusu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından syah beyazlı taraftarlar bayraklarla sokaklara çıkıp kutlama yaptı.



Hakemin Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sona eren Gaziantepspor karşılaşmasının son düdüğünü çalmasıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta Beşiktaşlı taraftarlar formalarını giyip dışarı çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'nda toplanan taraftarlar,takımları lehine tezahürat yapıp şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Yaktıkları meşalelerle geceyi de aydınlatan taraftarlar daha sonra arabalarına binerek şampiyonluk turu attı.