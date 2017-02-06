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Kafkas: En zorlandığım takım Akhisar Belediyespor

AKHİSAR Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek çeyrek final vezesini alırkenn, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar camiada şaşkınlık yarattı. Cihat...

Kafkas: En zorlandığım takım Akhisar Belediyespor
AKHİSAR Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek çeyrek final vezesini alırkenn, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar camiada şaşkınlık yarattı.
Cihat Arslan'ın istifası üzerine Ligin 3'üncü haftasında takımın başına yona geçen Tolunay Kafkas, yaklaşık 5 aydır görevde olmasına rağmen bu süreçte çok az yol kat ettiklerini söyledi. Kafkas, "Meslek hayatımda futbol ve taktik olarak en çok zorlandığım takım Akhisar Belediyespor oldu. Takımı bir noktaya taşıma açısından ben de çok memnun değilim" şeklinde konuştu.
Futbolcuları için, "Çok düzgün çocuklar" ifadesini kullanan Tolunay Kafkas, "İyi futbolcular ama oyunun belirli bölümlerini oynuyorlar. Çok şey denememize rağmen sahada çok az şey oluyor. Ancak inatla ve sabırla bu işi kovalamak gerekiyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan yeşil siyahlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi yarın belli olacak.
Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde 13.00'te başlayacak kura çekiminde 2'nci torbada yer alan Akhisar Belediyespor, 1'inci torbadaki Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'den biriyle eşleşecek. Çeyrek final serisi, çift maçlı sisteme göre oynanacak.

       

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