Kadınlar Türkiye Kupası, 1 Mart’ta başlıyor

KAYSERİ, ()- BELLONA AGÜ Spor, İzmir'in ev sahipliğinde 1 Mart Çarşamba günü başlayacak Kadınlar Türkiye Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Kupaya, Bellona AGÜ Spor’un yanısıra Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi takımları katılacak.

Bellona AGÜ Spor, kupanın çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 1 Mart Çarşamba saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı ekip yarı finale kalması halinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi–Fenerbahçe eşleşmesinin galibi ile 2 Mart Perşembe saat 16.00’da karşılaşacak. Kupanın final maçı ise 4 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.

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