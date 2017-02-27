Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Kadınlar Türkiye Kupası, 1 Mart’ta başlıyor

KAYSERİ, ()-  BELLONA AGÜ Spor, İzmir'in ev sahipliğinde 1 Mart Çarşamba günü başlayacak Kadınlar Türkiye Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı. Kupaya, Bellona AGÜ Spor’un yanısıra Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi,...

Kadınlar Türkiye Kupası, 1 Mart’ta başlıyor

KAYSERİ, ()-  BELLONA AGÜ Spor, İzmir'in ev sahipliğinde 1 Mart Çarşamba günü başlayacak Kadınlar Türkiye Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.
Kupaya, Bellona AGÜ Spor’un yanısıra Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi takımları katılacak.
Bellona AGÜ Spor, kupanın çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 1 Mart Çarşamba saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı ekip yarı finale kalması halinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi–Fenerbahçe eşleşmesinin galibi ile 2 Mart Perşembe saat 16.00’da karşılaşacak. Kupanın final maçı ise 4 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak. 

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.