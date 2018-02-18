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Kadınlar Ligi maçında kadına şiddet ve çocuk istismarı protesto edildi

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), () Kadınlar 3'üncü Lig'de Yeni Kemer Belediye Spor'un Yeni Burdur Spor'u 18-1 yendiği maçta kadına şiddet ve çocuk istismarı protesto edildi. Futbolcuların 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla...

Kadınlar Ligi maçında kadına şiddet ve çocuk istismarı protesto edildi

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), ()

Kadınlar 3'üncü Lig'de Yeni Kemer Belediye Spor'un Yeni Burdur Spor'u 18-1 yendiği maçta kadına şiddet ve çocuk istismarı protesto edildi. Futbolcuların 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla sahaya çıktığı maçı tribünden izleyenler de dövizlerle şiddet ve istismara tepki gösterdi.
Kadınlar 3'üncü Lig 14'üncü Grup'ta lider Yeni Kemer Belediye Spor, ligin sondan bir önceki haftasında, sahasında Yeni Burdur Spor'u konuk etti. Kemer İlçe Stadı'ndaki maçta iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmayı, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, Yeni Kemer Belediye Spor Kulüp Başkanı Ömer Bilici, başkan yardımcılarıyla Kemerli kadın ve çocuklardan oluşan grup da tribünden takip etti. Tribünde de kadına şiddet ve çocuk istismarına tepki vardı. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle 'Bedenime dokunma', 'Çocuk istismarına hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı dövizler taşıyan taraftarlar kadına şiddeti ve çocuk istismarını protesto etti.
Karşılaşma ise Yeni Kemer Belediye Spor'un 18-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kemer temsilcisinin gollerini Esra 7, kaptan Canan 4, Berfin 2, Tuğçe 2, Dilan, Cansu ve Gamze kaydederken, Yeni Burdur Spor'un tek golünü ise Pınar attı.

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