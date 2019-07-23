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Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi

Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu. Beşiktaş önümüzdeki yıl Eurocup B Grubu'nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova ve BC Prishtina ile mücadele edecek. Orman Gençlik...

Kadınlar Eurocup'ta kuralar çekildi
Kadınlar Eurocup'ta çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, Galatasaray, Hatay BŞB ve Orman Gençlik'in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş önümüzdeki yıl Eurocup B Grubu'nda Spartak Vidnoje, PBC Moskova ve BC Prishtina ile mücadele edecek. Orman Gençlik ise çekilen kura sonucunda C grubunda Basket Umea, Polkowice ve Kayseri-Noginsk maçının galibiyle eşleşti. C grubundaki diğer temsilcimiz Hatay BŞB de Enisey, Tsmoki Minsk ve Ruzomberok ile bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakipleri ise E grubunda Artego Bydgoszcz, Lulea Basket ve ACS Sepsi oldu.

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