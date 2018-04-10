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Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA oldu

Eczacıbaşı VitrA - Minchanka Minsk: 3-0 Gökhan HEBEPÇİ-Mustafa AKIN/İSTANBUL,() SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Jana Niklova (Sırbistan) ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu,...

Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA oldu

Eczacıbaşı VitrA - Minchanka Minsk: 3-0

Gökhan HEBEPÇİ-Mustafa AKIN/İSTANBUL,()

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Jana Niklova (Sırbistan)
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Hande Baladın, Beyza Arıcı)
MİNCHANKA MİNSK: Palcheuskaya, Sakolchyk, Stoliar, Kavalchuk, Hryshkevich, Barysevich (Haniyeva, Kananovich, Prasolava)
SETLER: 25-17, 25-17, 25-17
SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)

Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'in rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı 25-17, 25-17 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan deplasman ekibi Minchanka, birinci teknik molayı 8-7 önde geçti. Bu molanın ardından oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, ikinci teknik molayı 16-11, seti de 25-17 kazandı.
Temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, ikinci sette ilk teknik molayı 8-5'le geçti. ikinci teknik molayı da 16-15'lik üstünlükle geçmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti de ilk sette olduğu gibi 25-17 kazandı ve setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğu garantiledi.
Maçın son setinde ise rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-7, seti de 25-17 galip bitirdi ve salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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