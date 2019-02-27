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Kadınlar Buz Hokeyi'nde şampiyon Buz Korsanları SK

ERCAN ATA, ANKARA- () - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi 2018-19 sezonu final karşılaşmasıyla sona erdi. Buz Adam GSK'yı mağlup eden Buz Korsanları SK, bulduğu altın golle sezonu şampiyon olarak tamamladı.  Buz Adam GSK ilk periyotta Tatiana...

Kadınlar Buz Hokeyi'nde şampiyon Buz Korsanları SK

ERCAN ATA, ANKARA- () -
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi 2018-19 sezonu final karşılaşmasıyla sona erdi. Buz Adam GSK'yı mağlup eden Buz Korsanları SK, bulduğu altın golle sezonu şampiyon olarak tamamladı. 
Buz Adam GSK ilk periyotta Tatiana Shibanova 'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Buz Korsanları SK Alara Lökbaş'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Kalan iki periyotta eşitlik bozulmayınca mücadele uzatmalara gitti. Buz Korsanları'ndan Dilara Lökbaş kaydettiği altın golle takımına şampiyonluk kupasını getirdi.
BAŞKAN ALBAYRAK: MÜTHİŞ BİR FİNAL SERİSİ İZLEDİK
Müthiş bir final karşılaşması izlediklerini söyleyen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Kazananın son saniyeye kadar belli olmadığı bir ligin sonunda müthiş bir final serisi izledik. Bu kalitede bir sezon geçirmemize vesile olan tüm kulüplerimize şükran borçluyuz. Temennimiz kazananın Türk Buz Hokeyi olması yönündeydi. Bugün final sonrasında bunu başardığımıza inanıyorum. Altın madalya kazanan Buz Korsanları SK teknik ekibini ve oyuncularını tebrik ediyorum, büyük finale yaraşır bir şekilde mücadele eden Buz Adam GSK ekibine ve oyuncularına da teşekkür ediyorum" dedi.
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde 'En Değerli Oyuncular' da belli oldu. Katılan kulüplerin oylarıyla belirlenen 'En Değerli Oyuncular' şöyle: 
En Değerli Kaleci: Anna Vinogradava (Buz Korsanları SK)
En Değerli Defans: Seda Demir (Buz Adam GSK)
En Değerli Forvet: Betül Tayğar (Buz Adam GSK)
'Takımın En Değerli Oyuncuları' ödülleri ise şu oyunculara gitti:
1. Buz Korsanları SK (Dilara Lökbaş)
2. Buz Adam GSK (Seda Demir)

(FOTOĞRAFLI)

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