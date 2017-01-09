Kadınlar baskette kupa heyecanı

İZMİR, ()- TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi takımları arasında oynanan Federasyon Kupası'nda 8'li final heyecanı yarın Bursa'da başlayacak.
Kupada adını son 8'e yazdıran 4 Ege temsilcisinden Bornova Beckerspor ve Kırçiçeği Bodrum, ilk maçta birbirlerine rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Kupada aynı salonda saat 17.30'da Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor, saat 19.45'te ise İstanbulgücü-Urla Belediyespor maçları var. İlk maçları kazanan takımlar, çarşamba günü yarı finale çıkacak. Final karşılaşması ise cuma günü oynanacak.
İZMİR, ()- TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi takımları arasında oynanan Federasyon Kupası'nda 8'li final heyecanı yarın Bursa'da başlayacak.