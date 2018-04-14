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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Play-off eşleşmeleri belli oldu İSTANBUL,() Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24 haftalık normal sezon bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL,()

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24 haftalık normal sezon bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu lider olarak tamamladı. Deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana ASKİ ise ligden çekilen Bornova Beckerspor'un ardından küme düşen ikinci ekip oldu.
Öte yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-off'a yükselen takımlar ve eşleşmeler de netleşti.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve play-off eşleşmeleri şu şekilde:
AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79 
BOTAŞ - Beşiktaş: 59-48
Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 73-72
Fenerbahçe - Adana ASKİ: 76-55
Galatasaray  - OGM Orman Gençlik: 101-69
Hatay BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi: 65-68

-Play-off eşleşmeleri-
Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray
Hatay BŞB - Mersin BŞB
Fenerbahçe - Beşiktaş
BOTAŞ - Çukurova Basketbol

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