Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Galatasaray Şube Genel Menajeri Yalçınkaya: WNBA'den bir guardla anlaşmaya yakınız

Çukurova Basketbol Genel Menajeri Torun: Gençlerin yanına tecrübeli yabancı oyuncuları katarak başarıyı üst seviyeye taşımayı hayal ediyoruz

Sezer AFŞAR - Yağmur YETİMOĞLU / İSTANBUL, () Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 Sezonu kura çekiminin tamamlanmasının adından maç programları belli oldu.

Kura çekim törenine Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü dışında ligde yer alan tüm takımların temsilcileri katılım gösterdi. İlk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 7'nci haftada da Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı 2019-2020 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta fikstürü şöyle;

Botaş-Ormanspor

Çukurova Basketbol - Hatay B.Ş.B.

Samsun Canik BLD. - Adana Basketbol

Fenerbahçe - Beşiktaş

İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare

Bellona Kayseri Basketbol - Mersin B.Ş.B.

Galatasaray - Çankaya Üniversitesi

ÖMER YALÇINKAYA: WNBA'DEN BİR GUARDLA ANLAŞMAYA YAKINIZ

Kura çekim töreni sonrası yeni sezona dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, oyun kurucu transferinde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bir point guard arayışımız var, henüz anlaşma imzalanmadı ama çok yaklaştık. Kaliteli, WNBA'de de oynayan Galatasaray'a yakışır bir point guard ile transferi tamamlayacağız. Tilbe Şenyürek'in bu genç yaşında artık sıçrama yapması gerekiyor. Galatasaray olarak biz ona bu şansı tanıdık, o da bize çok katkı sağlayacak. Takımımızın altyapıdan gelen bir iskeleti var, geçen sene beş numarada oynayan Maccoulay bize çok katkı sağlamıştı, onu tutmaya karar verdik. Arkasından da dört numara pozisyonuna önemli isimlerden Juvic'i transfer ettik. As, sade ve önemli noktalara hedef aldık. Galatasaray'ın EuroCup'ta hedefi her zaman en yukarısıdır, gidebildiğimiz en yukarı gitmek istiyoruz, geçen sene de gidebildiğimiz kadar gittik tabi. Euroleague takımlarının bütçeleri ile baş etmek çok kolay değil" dedi.

VOLKAN TORUN: GENÇLERİN YANINA TECRÜBELİ YABANCI OYUNCULARI KATARAK BAŞARIYI ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYI HAYAL EDİYORUZ

Geçtiğimiz sezonun finalisti Çukurova Basketbol Genel Menajeri Volkan Torun ise, Euroleauge'de mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Geçen sene ikinci yılımızı, her doğum sancısının getirilerini yaşıyorduk. Bu seviyede ikinci yıl için çok önemli bir katkıydı bizim için çünkü başarının olduğu yerde seyirci potansiyelini ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırabiliyorsunuz. Bu seneki amaçlarımız içinde sportif başarıyı üst seviyeye taşımak var ama daha önemli hedefimiz genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak. Bu bağlamda yine daha iyi şeyler yapmak için daha iyi çocukların Türk basketboluna katkı sağlaması için agresif, ısırgan, renkli bir takım kurmak hayalindeyiz. Euroleague çok büyük bir organizasyon, geçen sene EuroCup'ta çeyrek final oynadık. Euroleague'de her ülkenin şampiyon takımları ya da final oynamış takımları geliyor, haliyle orada bir basketbol kültürü var. İlk hedefimiz buna uyum sağlamak olacak, büyük yatırımlar var buna entegre olmak kolay değil ama biz bütün oyuncularımızın en iyi seviyede buradan tecrübeli dönmesi hayalindeyiz. Kendi bünyemizde genç ve yetenekli gördüğümüz oyuncuları takımımıza katarak onların performanslarını arttırıp kapasitelerini artırmayı hayal ediyoruz. Kendi bünyemizde bulunan gençlerin sözleşmelerini imzaladık, yanlarına da tecrübeli yabancı oyuncuları katarak sportif başarıyı da üst seviyeye taşımayı hayal ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kura çekiminden görüntüleri

- Ömer Yalçınkaya ile röportaj

- Volkan Torun ile röportaj

- Detaylar